FGR detiene a cinco personas por arma de fuego en Allende

ALLENDE, Coah.- Cinco personas fueron detenidas luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron un arma de fuego calibre .45 dentro de una camioneta durante un operativo de revisión sobre la carretera federal 57.

El aseguramiento ocurrió a la altura del municipio de Allende, donde agentes federales mantenían instalado un punto de inspección para revisar los vehículos que circulaban por esta vía.

Durante el operativo, los elementos marcaron el alto a una camioneta Ford F-150, con placas de circulación de Coahuila, en la que viajaban cinco personas.

Al realizar la inspección correspondiente, los agentes localizaron en el interior de la unidad un arma de fuego calibre .45.

Ante el hallazgo, el arma fue asegurada y los cinco ocupantes quedaron detenidos y bajo custodia de las autoridades federales.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de iniciar las investigaciones correspondientes.

La mañana de este lunes, los cinco fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Torreón, donde quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

La FGR informó que las investigaciones permanecían abiertas para establecer la procedencia del arma asegurada. Asimismo, las autoridades indagaban si los detenidos tenían alguna relación con otros hechos delictivos registrados en la región de los Cinco Manantiales.

Hasta que concluyan las investigaciones y se determine su situación legal, los cinco permanecerán sujetos al proceso correspondiente ante la autoridad judicial.