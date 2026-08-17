Detienen a directora de FRICHEM en Monclova por delito contra seres sintientes

MONCLOVA, COAH.- Detectives de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión contra Lizbeth N, investigada por hechos relacionados con la probable comisión de un delito en agravio de un ser sintiente.

La detención se realizó luego de que un juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del distrito judicial de Monclova emitiera el mandamiento judicial correspondiente.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la orden derivó de las investigaciones realizadas por hechos que pudieran constituir un delito relacionado con los derechos de los seres sintientes a una vida libre de violencia, contemplado en la legislación vigente de Coahuila.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal, región Centro-Desierto, llevaron a cabo las acciones necesarias para localizar y detener a la mujer, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento legal.

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continuarán en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

La dependencia reiteró su compromiso de investigar cualquier conducta que atente contra la integridad y el trato digno de los seres sintientes.

Lizbeth N, quien lideraba la asociación Frichem, fue trasladada a las instalaciones del penal provisional instalado en el C4, donde espera comparecer ante el juez de control en una audiencia inicial.