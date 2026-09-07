Accidente de pareja en carretera federal 57

RAMOS ARIZPE, Coah.- Un viaje con rumbo a Saltillo terminó en un fuerte susto para una pareja de Castaños, luego de que el auto en el que viajaban volcara sobre la carretera federal 57.

El percance se registró durante la mañana de este domingo, en el tramo Monclova-Saltillo, poco antes de llegar a los Puentes Cuates y al acceso a las comunidades Paredón y Frausto.

Jorge Huerta conducía la unidad hacia el sur y viajaba acompañado de una mujer, quien sería su esposa, cuando por causas que no habían sido establecidas perdió el control del volante.

El sedán de color rojo salió de la carpeta asfáltica y terminó en su posición original a un costado de la carretera, generando la movilización de los cuerpos de emergencia.

Luego del accidente, Huerta logró salir de la unidad sin presentar lesiones de consideración, mientras que su acompañante recibió atención debido a algunos golpes que sufrió en la cabeza.

Los primeros reportes señalaron que ambos ocupantes portaban el cinturón de seguridad al momento del accidente, lo que habría ayudado a disminuir las consecuencias de la volcadura.

Paramédicos acudieron para valorar a los tripulantes, mientras que las autoridades tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

Será mediante el peritaje como se determine qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara fuera del camino.

Las autoridades recordaron a los automovilistas que transitan por la federal 57 la importancia de conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad.