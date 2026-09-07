Derrapa en moto y choca con auto

MONCLOVA, COAH.- Una joven resultó lesionada luego de perder el control de su motocicleta tras engancharse con unos cables utilizados durante trabajos para instalar paneles solares en el estacionamiento de un restaurante.

El accidente ocurrió pasado el mediodía de este lunes en el estacionamiento del Restaurante Hacienda El Campanario, ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, al norte de Monclova.

Detalles del accidente

Rosa María Robledo, de 22 años y vecina de la colonia La Ribera, se disponía a salir del establecimiento a bordo de su motocicleta cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven no habría advertido la presencia de los cables que eran utilizados por trabajadores que realizaban labores relacionadas con la instalación de paneles solares.

Al engancharse con ellos, perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando hasta impactarse contra un automóvil que se encontraba estacionado.

Atención médica y respuesta de emergencias

Testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle atención.

La joven presentó golpes y lesiones, por lo que los socorristas determinaron trasladarla a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron al lugar para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

La motocicleta y el automóvil involucrado quedaron bajo revisión de las autoridades, mientras se establecían las circunstancias del accidente y los daños ocasionados.