Tumba dos postes y deja sin luz a vecinos

MONCLOVA, COAH.- La caída de dos postes dejó temporalmente sin electricidad y telefonía a vecinos de la colonia Valle Nogalar, luego de que el cableado fuera presuntamente enganchado por la caja de un tractocamión.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía de este lunes sobre la calle Londres, entre Sarsamoras y Melones, donde los postes terminaron sobre la vialidad.

Causas del incidente

De acuerdo con los primeros reportes, la caja del tráiler habría quedado enganchada con los cables que atravesaban la calle. Al continuar su marcha, el conductor generó tensión en la instalación hasta provocar el derribo.

Uno de los postes pertenecía a la Comisión Federal de Electricidad y era de concreto, mientras que el segundo, de madera, correspondía a la infraestructura de Telmex.

El cableado quedó tendido sobre la zona y habitantes de más de una cuadra reportaron la interrupción de los servicios de energía eléctrica y telefonía.

Respuesta de las autoridades

Personal de Protección Civil acudió al sitio y acordonó el área para prevenir riesgos entre peatones y automovilistas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también tomaron conocimiento del hecho y elaboraron el reporte correspondiente.

Personal de CFE y Telmex sería requerido para retirar los postes dañados, reparar las líneas y restablecer los servicios afectados.

Las autoridades se encargarán de establecer las circunstancias del accidente y los daños ocasionados a la infraestructura.