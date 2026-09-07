Asalto en tienda de conveniencia en Monclova genera movilización policial

MONCLOVA, Coah.- Un solitario sujeto perpetró un asalto en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia FSTSE, al norte de Monclova, provocando una movilización de elementos de la Policía Municipal durante la madrugada de este lunes.

El atraco ocurrió alrededor de las 04:35 horas en el establecimiento ubicado sobre la calle San Juan, donde un hombre de complexión delgada ingresó con el rostro cubierto y se dirigió directamente al área de cajas.

El sujeto, quien vestía pantalón de mezclilla y camisa beige con rayas negras, comenzó a intimidar verbalmente a la empleada, utilizando amenazas y palabras altisonantes para exigirle el dinero de las ventas.

Ante el temor de que la situación pasara a mayores, la trabajadora entregó el efectivo que se encontraba en una de las cajas registradoras.

Con el botín en su poder, el presunto responsable salió corriendo del establecimiento y logró perderse entre las calles aledañas antes de que llegaran las autoridades.

Las trabajadoras activaron el botón de pánico para solicitar auxilio, generando la movilización de elementos preventivos, quienes acudieron al negocio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Los oficiales realizaron recorridos por el sector en busca del sospechoso, aunque hasta el cierre de esta edición no habían logrado localizarlo.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal también fueron notificados y se hicieron cargo de las primeras diligencias, entre ellas la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Finalmente, las autoridades orientaron a la empleada afectada para que acudiera ante el Ministerio Público a formalizar la denuncia correspondiente y continuar con las investigaciones para identificar y localizar al responsable.