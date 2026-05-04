Moviliza falso apuñalado a Policías en la Buenos Aires

MONCLOVA, COAH.– Lo que inicialmente fue reportado como una agresión con arma blanca terminó siendo un accidente doméstico que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate la noche del domingo en la colonia Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Daniel Ríos y avenida Chapultepec, donde vecinos alarmados solicitaron la presencia de las autoridades tras observar a un hombre aparentemente herido, señalando que podría tratarse de un ataque con arma blanca.

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron de inmediato al sitio; sin embargo, al evaluar la situación, descartaron cualquier hecho violento.

En el lugar encontraron a José Antonio Gaytán, de 34 años de edad, quien presentaba una lesión provocada por una rama, luego de haber perdido el equilibrio y sufrir una caída mientras caminaba por el sector.

De acuerdo con el propio afectado, el accidente ocurrió de forma repentina, lo que generó la confusión entre los vecinos, quienes al verlo sangrar pensaron que había sido apuñalado.

Paramédicos de la benemérita institución le brindaron los primeros auxilios en el lugar, determinando que la herida no era de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Por su parte, las autoridades se limitaron a tomar conocimiento del incidente y a aclarar la situación, descartando cualquier hecho delictivo.