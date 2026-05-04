Motociclista escapa tras provocar accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un accidente vial ocurrido la tarde de este martes en calles de la Zona Centro terminó con un motociclista prófugo, luego de que provocara un choque y escapara del lugar pese a encontrarse lesionado.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando Jessica Martínez circulaba a bordo de un automóvil KIA color vino sobre la calle Allende, acompañada de su amiga Joana y de la hija de esta, una menor de ocho años a quien trasladaban a una sesión de terapias.

De acuerdo con la versión de la conductora, al intentar incorporarse hacia la calle Matamoros, una motocicleta Italika en color negro con verde se atravesó repentinamente en su trayectoria. El repartidor, quien viajaba acompañado por otro menor, habría rebasado por el acotamiento sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó el fuerte impacto. Tras la colisión, la moto quedó parcialmente debajo del automóvil, generando momentos de tensión entre los ocupantes.

A pesar del golpe, el joven conductor logró levantarse y, en un intento por evadir su responsabilidad, comenzó a forcejear con la motocicleta hasta liberarla. Acto seguido, encendió la unidad y huyó del sitio junto con su acompañante, dejando atrás a los afectados.

La conductora solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública, quienes implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores. No obstante, pese a los recorridos, no se logró ubicar al motociclista, quien escapó para evitar enfrentar las consecuencias del percance.

El incidente dejó únicamente daños materiales, pero evidenció la imprudencia del conductor de la moto, cuya maniobra irresponsable puso en riesgo a una menor de edad y a las demás ocupantes del vehículo.