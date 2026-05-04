Detienen a tres personas tras pelea familiar en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal se registró en la avenida Las Torres, luego de que se reportó a una mujer presuntamente herida con arma blanca; sin embargo, al llegar al sitio, los oficiales descubrieron que se trataba de una pelea familiar que terminó a golpes.

Los hechos ocurrieron en la privada Alejandro Garza, a la altura del domicilio marcado con el número 2308, donde vecinos alertaron a las autoridades al escuchar gritos y ver a una mujer aparentemente lesionada.

Ante el reporte, los uniformados se trasladaron con rapidez al lugar, pero al tomar conocimiento confirmaron que no había heridas provocadas por arma blanca, sino que los involucrados se habían enfrentado físicamente en medio de una acalorada discusión.

De acuerdo con los primeros informes, el conflicto escaló de tono hasta que una mujer y dos hombres comenzaron a agredirse mutuamente, repartiéndose golpes sin control, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Los elementos municipales intervinieron para calmar la situación y procedieron a la detención de los tres rijosos, quienes fueron trasladados a la Comandancia Municipal.

Ya en las instalaciones, los detenidos proporcionaron sus generales ante el juez calificador en turno, quien ordenó su ingreso a las celdas por varias horas, al tratarse de una falta administrativa derivada del escándalo y las agresiones.

El incidente generó expectación entre vecinos del sector, quienes inicialmente temían que se tratara de un hecho violento de mayor gravedad.