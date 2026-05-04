Policía Municipal asegura a dos sujetos en Monclova por amenazas

MONCLOVA, COAH. – Dos sujetos que merodeaban de forma sospechosa en domicilios ajenos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal en la colonia Deportivo, luego de mostrarse agresivos y lanzar amenazas contra los oficiales durante su aseguramiento.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:10 horas sobre la calle Sacramento, cuando policías preventivos detectaron a dos individuos que caminaban entre viviendas, asomándose e intentando ocultarse entre vehículos estacionados, como si buscaran la oportunidad de cometer algún ilícito.

Al notar la presencia de la patrulla, los sujetos adoptaron una actitud evasiva, lo que llevó a los oficiales a marcarles el alto para una revisión preventiva.

Los individuos fueron identificados como José Manuel Torres Lugo, de 23 años, vecino de la colonia Lomas Verdes, y Francisco Jesús de la Cruz Aguilar, de 25 años, con domicilio en la colonia Prolongación Las Flores.

Lejos de cooperar, ambos comenzaron a comportarse de manera altanera y agresiva, lanzando amenazas contra los uniformados, lo que obligó a los elementos a proceder con mayor cautela.

Durante la inspección, a Francisco Jesús se le encontró fajado a la cintura un cuchillo, lo que agravó su situación legal.

Ante estos hechos, los dos hombres fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde posteriormente fueron consignados ante el Ministerio Público.

José Manuel quedó a disposición por el delito de amenazas, mientras que Francisco Jesús enfrentará cargos por portación de arma prohibida y amenazas, además de lo que resulte derivado de las investigaciones.

El arma blanca fue asegurada, debidamente embalada y puesta a disposición de la autoridad competente como evidencia.