´Rebota´ en base de nomenclatura

MONCLOVA, COAH. – Un aparatoso accidente registrado la mañana de este lunes sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, luego que presuntamente la distracción al volante y el exceso de velocidad provocaran el percance.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 09:00 horas, a la altura de uno de los puentes cercanos a la avenida 1, donde la conductora identificada como Eli circulaba con dirección hacia el sur a bordo de un Nissan Versa en color negro.

De acuerdo con versiones de testigos, la mujer aparentemente utilizaba su teléfono celular mientras manejaba, lo que le hizo perder atención en el camino. Al descender del puente, se encontró con una fila de vehículos detenidos debido al fatal accidente que cobró la vida de una mujer mayor que fue arrollada por un taxista, reaccionando de forma tardía.

En un intento desesperado por evitar impactar a una camioneta que tenía enfrente, frenó bruscamente, dejando una prolongada huella de derrape sobre el pavimento. Sin embargo, al volantear, perdió el control del automóvil y terminó proyectándose contra la base de una nomenclatura ubicada a un costado de la vialidad.

El impacto generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la conductora, quien presentaba diversos golpes, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad, aunque el vehículo quedó severamente dañado tras el choque.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, reiterando el llamado a la ciudadanía a evitar distracciones al volante, especialmente en zonas de alta circulación.