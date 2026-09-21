Adolescente gravemente herido tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un adolescente de 15 años resultó gravemente lesionado al salir proyectado de una motocicleta que chocó contra una camioneta en el cruce de las calles Hidalgo y Abasolo, en pleno centro de Monclova.

El lesionado fue identificado como José Dagoberto Sánchez Lucio, quien viajaba como acompañante en una motocicleta Italika conducida por Irvin, de 17 años.

El accidente ocurrió cuando los dos menores circulaban por la calle Hidalgo, en sentido contrario y a velocidad considerable. Al llegar al cruce con Abasolo, la motocicleta se impactó contra una camioneta Ford de color rojo, conducida por Rosi Sánchez.

La mujer manifestó a las autoridades que regresaba de un centro de eventos junto con su esposo y circulaba por Abasolo con la luz verde del semáforo. Según su versión, la motocicleta apareció repentinamente y sobrevino el choque.

Debido a la fuerza del impacto, ambos menores fueron proyectados contra el pavimento. José Dagoberto sufrió una fractura en la pierna derecha y perdió varias piezas dentales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Tras inmovilizarle la extremidad lesionada con una férula, lo colocaron en una camilla y lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica.

Por su parte, Irvin fue asegurado por elementos de la Policía Municipal.

Agentes de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento del percance.

Debido a las circunstancias en que ocurrió el choque, el caso fue turnado ante el Ministerio Público, autoridad que realizará las investigaciones y determinará las responsabilidades correspondientes.