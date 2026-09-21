AIC ejecuta orden de aprehensión contra Valentín "N"

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron este lunes una orden de aprehensión contra Valentín "N", pastor señalado como probable responsable de un homicidio ocurrido en la Región Centro.

La detención se realizó durante la tarde, luego de que los agentes localizaran al imputado y procedieran con la ejecución del mandato judicial vigente en su contra.

La captura fue confirmada por la abogada Juanita Olalde, quien brinda asesoría legal a la parte afectada y mantiene seguimiento del procedimiento en representación de las víctimas.

De acuerdo con la información proporcionada por la litigante, Valentín "N" quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el procedimiento derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.

Olalde señaló que la aprehensión representa un avance dentro de la investigación y destacó el trabajo desarrollado durante el acompañamiento legal a las víctimas, así como la intervención de las autoridades ministeriales en la integración del expediente.

Con la ejecución de la orden de aprehensión, el caso entró en una nueva etapa judicial. Será durante la audiencia correspondiente cuando se determine la situación jurídica del detenido, conforme a los elementos presentados por la autoridad.

La abogada precisó que la investigación permanece abierta y en proceso de complementación, por lo que las autoridades continuarán con las diligencias relacionadas con el homicidio.

El detenido será presentado ante la autoridad judicial competente, que resolverá lo conducente conforme avance el procedimiento y a los elementos que sean aportados por las partes.