Hombre atropellado en Frontera: Conductor se da a la fuga

FRONTERA, Coah.- Un hombre resultó lesionado luego de ser atropellado por un automovilista que abandonó el lugar y continuó su marcha, en las inmediaciones del libramiento Carlos Salinas de Gortari.

El accidente ocurrió la tarde del lunes, cuando paramédicos de la Cruz Roja recibieron el reporte sobre una persona lesionada en una brecha ubicada a espaldas de las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, en Frontera.

De acuerdo con el reporte recibido por los cuerpos de emergencia, el hombre había sido arrollado en ese punto, por lo que una unidad de la Cruz Roja se trasladó al sitio para brindarle atención.

A su llegada, los paramédicos localizaron al afectado y realizaron una valoración inicial. Posteriormente, le proporcionaron los primeros auxilios ante las lesiones que presentaba.

Debido a su condición, el hombre fue trasladado a un hospital de la localidad, donde quedó bajo atención médica.

El conductor involucrado no permaneció en el lugar después del percance y se retiró antes de la llegada de las autoridades, por lo que en ese momento no fue posible conocer su versión sobre lo ocurrido.

Elementos de Control de Accidentes acudieron posteriormente para tomar conocimiento del atropellamiento y realizar las diligencias correspondientes.

El incidente quedó registrado para establecer las circunstancias en que ocurrió y dar seguimiento a la identificación del vehículo involucrado.

Los servicios de emergencia atendieron el reporte durante la tarde del lunes, luego de que se alertara sobre una persona atropellada en una zona cercana al libramiento Carlos Salinas de Gortari.