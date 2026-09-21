Reportan operador prensado Evacuan planta FREIGHTCAR

MONCLOVA, Coah.- Un accidente laboral reportado en el área de Wheel Shop, correspondiente al departamento de Ruedas y Ejes de la empresa FREIGHTCAR, generó alarma entre los trabajadores y derivó en el cierre y evacuación de las instalaciones.

De acuerdo con versiones de empleados, un operador habría quedado prensado por una máquina mientras realizaba sus labores.

Tras el reporte, surgieron versiones encontradas entre los propios trabajadores. Algunos aseguraron que el operador habría fallecido en el lugar, mientras que otros señalaron que solamente habría resultado lesionado.

La situación provocó la movilización interna de la empresa. El área donde presuntamente ocurrió el accidente fue acordonada y se ordenó retirar a los trabajadores de la planta mientras se atendía la emergencia y se trataba de establecer lo ocurrido.

Entre los obreros, la persona involucrada fue identificada como Beto Tijerina; sin embargo, hasta el momento no existía confirmación oficial sobre su identidad ni sobre su estado de salud.

La información permanecía bajo reserva debido a la ausencia de una versión oficial que confirmara el fallecimiento o descartara que se tratara de una persona lesionada.

También se indicó que Protección Civil y otras autoridades no tenían conocimiento previo del hecho reportado al interior de la compañía.

Mientras permanecía cerrada el área de Wheel Shop, trabajadores continuaban a la espera de información precisa sobre el resultado del accidente.

Será la autoridad competente la que determine las circunstancias en que ocurrió el incidente y confirme oficialmente el estado del trabajador señalado por sus compañeros.