Accidente en Monclova causa daños a unidad deportiva

MONCLOVA, COAH.- .— Un fuerte estruendo interrumpió la tranquilidad de vecinos de la colonia Obrera Sur Segundo Sector la tarde de este jueves, luego que un joven conductor perdiera el control de su automóvil y terminara incrustado contra la barda de una unidad deportiva, dejando severos daños materiales.

El aparatoso accidente ocurrió sobre el cruce de las calles Samuel Fielden y Mártires de Chicago, muy cerca de la Secundaria 76, sitio hasta donde se movilizaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes tras recibir el reporte de un vehículo impactado contra infraestructura pública.

Al arribar al lugar, las autoridades encontraron un Volkswagen Vocho color negro, con visibles daños en la parte frontal, luego de terminar su trayectoria sobre la malla ciclónica y parte de la barda de concreto de la unidad deportiva.

De acuerdo con los primeros informes, el automóvil era conducido por José García, quien presuntamente perdió el control del volante por causas aún no determinadas, saliéndose de su trayectoria hasta terminar estrellándose violentamente contra el perímetro del espacio recreativo.

El impacto fue tan fuerte que parte de la estructura de concreto quedó fracturada, mientras la malla ciclónica terminó doblada y parcialmente destruida, evidenciando la magnitud del choque.

Vecinos del sector salieron alarmados al escuchar el fuerte golpe, temiendo inicialmente que hubiera personas lesionadas debido a lo aparatoso del percance.

Por fortuna, no se reportaron heridos de gravedad, aunque el susto no fue menor para quienes presenciaron el accidente.

Elementos del Departamento de Peritaje se encargaron de realizar el croquis correspondiente y establecer las causas del percance, deslindando responsabilidades en torno al conductor del automóvil compacto.

Posteriormente, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar el Volkswagen a un corralón, mientras el responsable deberá hacerse cargo de los gastos ocasionados por los daños provocados a la unidad deportiva.