Hombre de la tercera edad sufre caída en cantina de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de la tercera edad terminó con serias lesiones en el rostro y la boca luego de sufrir una aparatosa caída al salir de una cantina ubicada en la Zona Centro de Monclova, movilizando a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y a elementos policiacos durante la noche del jueves.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas sobre la calle Juárez, en el cruce con Pedro Aranda, donde transeúntes observaron a un hombre tirado sobre la banqueta, sangrando del rostro tras desplomarse repentinamente mientras caminaba.

De acuerdo con testigos, Alberto Valdés había salido de una cantina de la zona luego de permanecer varias horas consumiendo bebidas embriagantes. Sin embargo, al caminar por la banqueta perdió el equilibrio debido al estado inconveniente en el que se encontraba y cayó de lleno contra el suelo.

El fuerte golpe provocó que se lesionara principalmente la boca y parte del rostro, quedando aturdido y sin poder incorporarse por sus propios medios, lo que alarmó a vecinos y personas que pasaban por el lugar.

Ante la situación, ciudadanos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando minutos más tarde paramédicos de Cruz Roja Mexicana para brindarle atención prehospitalaria.

Los socorristas estabilizaron al hombre en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica más detallada, debido a las contusiones que sufrió al caer desde su propia altura.

El lesionado indicó a las autoridades tener su domicilio sobre la avenida Potrero, en la colonia Las Flores, mientras elementos policiacos tomaban conocimiento del incidente ocurrido en pleno primer cuadro de la ciudad.