Otro más frente a la FIME estrena auto en fuerte choque

MONCLOVA, COAH.- Un flamante automóvil del año terminó prácticamente estrenado a golpes la mañana de este viernes, luego que su conductor provocara un aparatoso percance en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Barranquilla, uno de los puntos con mayor incidencia vial en la colonia Guadalupe.

El accidente ocurrió cuando José Peña, al volante de un Geely color gris, salió de la calle Michoacán con la intención de atravesar el par vial. Sin embargo, al intentar cruzar hacia la calle Barranquilla no extremó precauciones y terminó atravesándose en la trayectoria de una camioneta Toyota Hilux gris, manejada por un hombre mayor identificado como Daniel Flores.

La violenta maniobra ocasionó que el Geely se estrellara directamente contra la polvera derecha de la camioneta, provocando que esta girara sobre sí misma y quedara completamente atravesada en sentido contrario a la circulación del bulevar Benito Juárez. El automóvil terminó con severos daños frontales, mientras que la camioneta resultó con afectaciones menores, aunque quedó imposibilitada para moverse.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato y valoraron al conductor de la Hilux, quien pese al susto no presentó lesiones graves ni necesitó traslado hospitalario. José Peña, por su parte, resultó ileso.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes cerraron temporalmente los carriles del lado sur del par vial para evitar que se registrara otro choque, debido a que la camioneta quedó obstruyendo por completo la vía. Tras tomar conocimiento y levantar el peritaje correspondiente, las autoridades solicitaron una grúa para remolcar el Geely al corralón.

El presunto responsable pidió la intervención del ajustador del coche para hacerse cargo de los trámites y responder por los daños ocasionados a consecuencia de su falta de precaución.