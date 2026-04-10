En la Jardines del Valle derriba fuerte tromba árbol y aplasta auto

MONCLOVA, COAH.—Las intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento que se registraron durante la noche del jueves y madrugada del viernes terminaron dejando estragos en la colonia Jardines del Valle, donde un vehículo quedó aplastado por la caída de un enorme árbol que cedió ante las condiciones climatológicas.

El incidente fue descubierto alrededor de las 08:30 horas, cuando residentes de la calle Río Nazas notaron que una unidad permanecía totalmente atrapada bajo el pesado tronco. De inmediato comenzaron a alertar al comité de seguridad vecinal, al temer que pudiera haber personas afectadas.

Jesús, integrante activo del comité, acudió al punto como primer respondiente ciudadano y confirmó que el árbol había caído directamente sobre el automóvil estacionado. Tras verificar la situación, canalizó el reporte a Servicios Primarios del municipio para solicitar el retiro del árbol y evitar que el daño se extendiera.

Mientras se coordinaba la atención, Jesús destacó que este tipo de emergencias demuestran el valor de la organización comunitaria. "Una colonia unida hace la fuerza", expresó, subrayando que la rápida comunicación entre vecinos permitió actuar sin demora.

Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales derivados de las condiciones climatológicas.