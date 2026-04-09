Frontera: Fiscalía General detiene a dos por posesión de sustancias

FRONTERA, COAH.- Un cateo realizado en la colonia Ampliación Occidental terminó destapando un contundente golpe al narcotráfico, luego que autoridades federales aseguraran más de 16 kilos de clorhidrato de cocaína y lograran la vinculación a proceso de dos personas que presuntamente operaban desde un inmueble de la zona.

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, confirmó que Paul "N" y Alejandra "N" enfrentan ya un proceso penal por su probable participación en delitos contra la salud, después de que fueran detenidos durante la intervención al domicilio señalado.

La acción se derivó de un Informe Policial Homologado que la Fiscalía del Estado puso a disposición de la autoridad federal, tras ejecutar una orden de cateo en el inmueble donde, para sorpresa de todos, no encontraron precisamente un "hogar de familia", sino un ´arsenal´ de droga: 16 kilos 114 gramos 400 miligramos de clorhidrato de cocaína perfectamente embalados.

Una vez reunidos los datos de prueba, el Ministerio Público Federal solicitó audiencia inicial con detenido ante un Juez de Control, quien determinó la vinculación a proceso de ambos imputados, además de imponer prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La autoridad federal recordó que, como marca la ley, a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria. Con este aseguramiento, la Fiscalía General de la República reiteró su compromiso de continuar desmantelando estructuras criminales y combatiendo delitos de carácter federal en Coahuila.