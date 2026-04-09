Mujer embarazada hospitalizada tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al volante provocó que una mujer en estado de gestación terminara hospitalizada, luego de que su vehículo fuera brutalmente impactado por detrás en calles de la colonia Del Río, durante la tarde de este jueves.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Mísperos y Perones, donde Enrique Castellanos, conductor de un Chevrolet Malibu en color arena, circulaba sin guardar la distancia necesaria y terminó estampándose contra la parte posterior de un Nissan Versa blanco. En este último viajaba Thalia Garza Lozano, de 32 años, quien lleva un embarazo en curso y nada pudo hacer para evitar el golpe.

El estruendo movilizó de inmediato a paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, así como a elementos de la Policía Municipal. Los socorristas auxiliaron a la afectada, quien refería molestias físicas tras el impacto, y decidieron trasladarla al Hospital San José para una valoración detallada, buscando descartar cualquier complicación.

Mientras tanto, personal de Control de Accidentes tomó conocimiento de los hechos, realizó el peritaje correspondiente y aseguró la zona, pues ambos vehículos quedaron con daños considerables. Será esa instancia la que determine la responsabilidad oficial del conductor del Malibu, quien presuntamente no midió su distancia y provocó el percance.