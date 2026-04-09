Detienen a Hombre por amenazar a su ex pareja en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que acudió armado con un machete a la casa de su ex pareja para aterrorizarla fue detenido la mañana de este jueves por elementos de la Policía Municipal, siendo consignado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres por incumplir medidas de protección previamente dictadas en su contra.

Los hechos ocurrieron en la calle Phoenix de la colonia Lomas de San Miguel, donde Miguel Ángel Medina, de 34 años, habitante del mismo sector, arribó de manera agresiva al domicilio de su ex, Xóchitl.

De acuerdo con el reporte, el sujeto comenzó a merodear la vivienda mientras empuñaba un machete, acto que provocó pánico inmediato en la mujer, quien cuenta con una orden de restricción vigente contra él.

Aterrorizada y temiendo por su integridad física, la afectada se ocultó dentro de su hogar y solicitó auxilio a través del Sistema Estatal de Emergencias. La pronta intervención de elementos de la Policía Violeta permitió ubicar al individuo aún en las inmediaciones del domicilio.

Tras ser señalado directamente por la víctima, Miguel Ángel fue desarmado por los oficiales y asegurado sin que se registraran mayores incidentes al ser desarmado.

Posteriormente, fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien ordenó su consignación inmediata al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres por violar las medidas de protección.

El machete quedó bajo resguardo como evidencia del caso, mientras que las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con firmeza en situaciones de violencia familiar o de género.