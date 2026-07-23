Accidente en Monclova un hombre resulta lesionado

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 36 años resultó lesionado tras caer de su propia altura al caminar sobre el bulevar San José, en la colonia Miguel Hidalgo, presuntamente luego de no seguir un tratamiento médico y consumir bebidas alcohólicas.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves, cuando Juan León Alonso, de 36 años, optó por no tomar un medicamento que formaba parte de su tratamiento y, en su lugar, bebió dos cervezas, según la información recabada en el lugar.

Mientras caminaba por el bulevar San José, el hombre perdió el equilibrio y cayó al pavimento, sufriendo diversas lesiones en el rostro.

Testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos del GUBC acudieron para brindarle atención prehospitalaria.

Tras una primera evaluación, los socorristas determinaron que el lesionado debía ser trasladado a una institución médica para recibir atención especializada y descartar lesiones de mayor gravedad.

Elementos de Seguridad Pública también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el informe correspondiente.

De acuerdo con la información disponible, el incidente no involucró a terceros y todo indica que la caída fue consecuencia de la pérdida del equilibrio.