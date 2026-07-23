Despliegan operativo de seguridad en Monclova

FRONTERA COAH.- Autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en las vías ferroviarias de Monclova y Frontera para combatir el robo a vagones de Ferromex, luego de diversos reportes y detenciones relacionadas con este delito.

El despliegue se realizó la tarde del jueves y fue encabezado por el director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Vázquez, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia en los sectores donde se han detectado constantes actos de saqueo a los trenes de carga.

De acuerdo con la información oficial, los recorridos se concentraron en las inmediaciones de las colonias Occidental, Sierrita, Luis Donaldo Colosio y Elsa Hernández, donde de manera recurrente se ha reportado a personas que presuntamente sustraen objetos de los vagones.

Durante el operativo, los elementos realizaron patrullajes preventivos y recorridos de vigilancia en los derechos de vía, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos y fortalecer la presencia policial en la zona ferroviaria.

Las acciones también se extendieron a otros puntos de Monclova y Frontera como parte de la estrategia de prevención implementada por las corporaciones participantes.

Las autoridades informaron que este tipo de operativos continuará de manera permanente para reforzar la seguridad en la denominada ciudad rielera y prevenir nuevos robos en los vagones de Ferromex.