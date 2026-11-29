MONCLOVA, Coah.- Una caída desde un andamio mientras realizaba trabajos de pintura en su propia vivienda dejó a un hombre con una fractura, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El lesionado fue identificado como Juan N., vecino de la colonia Independencia, quien sufrió el accidente durante la tarde de ayer, cuando realizaba labores de mantenimiento en su domicilio.

El percance ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Coahuila, en el cruce con División del Norte, donde el hombre trabajaba sobre un andamio. De acuerdo con la información disponible, Juan N. perdió el equilibrio mientras se encontraba sobre la estructura y resbaló, lo que provocó que cayera desde varios metros de altura y terminara con una lesión que le ocasionó una fractura.

Tras el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para auxiliarlo, por lo que paramédicos de la localidad se movilizaron hasta el domicilio. A su llegada, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria y realizaron una valoración de sus lesiones. Debido a la fractura que presentaba, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.

El afectado fue llevado a un nosocomio, donde quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de la lesión y establecer el tratamiento correspondiente. El accidente ocurrió mientras realizaba una actividad doméstica en su propiedad. La pérdida de equilibrio sobre el andamio convirtió los trabajos de pintura en una emergencia que requirió la intervención de los servicios de auxilio.