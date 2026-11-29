MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 32 años fue trasladada de urgencia a la Clínica del Magisterio luego de que atentó contra su vida, cortándose las venas de las muñecas y tomando varias pastillas de medicamento controlado, por lo que recibió atención médica y quedó bajo supervisión de especialistas.

Los hechos fueron reportados durante la noche del viernes, cuando personal de enfermería del centro médico solicitó la intervención de las autoridades tras el ingreso de Claudia N, quien presentaba lesiones en las muñecas y había ingerido medicamento controlado, identificado como diazepam.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer se habría provocado lesiones en las muñecas y posteriormente consumido el medicamento, por lo que sus familiares o personas cercanas la trasladaron a recibir atención médica para salvaguardar su vida.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acudieron a la clínica para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes.

Trascendió que la mujer atravesaba por una etapa emocional complicada y enfrentaba un cuadro depresivo, situación que habría influido en la crisis que presentó. No obstante, las circunstancias del caso quedaron bajo conocimiento de las autoridades correspondientes.

Durante la intervención también se le brindó orientación sobre las alternativas de apoyo psicológico gratuito, con el propósito de que pueda recibir acompañamiento profesional y dar seguimiento a su salud emocional.

La prioridad se mantuvo en su atención médica y recuperación, además de procurar que cuente con una red de apoyo y atención especializada para enfrentar este momento difícil.