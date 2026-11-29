MONCLOVA, Coah.- Un automóvil Kia blanco terminó con daños en la parte posterior luego de ser impactado por otro vehículo sobre el bulevar Harold R. Pape, al norte de Monclova. La conductora sufrió una crisis nerviosa y recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja.

El accidente ocurrió durante la tarde de ayer, cuando la unidad fue alcanzada por otro automóvil, provocando una colisión que movilizó a los cuerpos de emergencia y autoridades viales.

Tras el encontronazo, la mujer que conducía el Kia presentó una alteración emocional debido al impacto, por lo que personas que se encontraban en el sector solicitaron el apoyo de los servicios de auxilio.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Los socorristas la valoraron y atendieron en el sitio, sin que fuera necesario trasladarla a un hospital, de acuerdo con la información disponible.

El percance también generó la movilización de oficiales de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes.

Los elementos efectuaron el peritaje para documentar los daños materiales y establecer las circunstancias en que ocurrió la colisión, así como determinar las responsabilidades entre los conductores involucrados.

Mientras se desarrollaban las actuaciones de las autoridades, la presencia de las unidades de emergencia y seguridad llamó la atención de quienes transitaban por esta importante vialidad.

Finalmente, los oficiales quedaron a cargo del procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidades por el accidente.