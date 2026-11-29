MONCLOVA, Coah.- Un niño de siete años terminó bajo revisión médica luego de sufrir una caída de uno de los juegos del parque Xochipilli 2, accidente que movilizó la tarde de este sábado a elementos de la policía municipal y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

El incidente ocurrió pasado el mediodía en el parque recreativo ubicado sobre la avenida Sur, donde se solicitó apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias, al reportarse que un menor había resultado lesionado mientras utilizaba los juegos del lugar.

Tras recibir el aviso, elementos municipales se trasladaron de inmediato para localizar al pequeño y auxiliarlo, además de verificar las condiciones en que se encontraban sus familiares. Al llegar, encontraron al niño, identificado como Jorge "N", quien se encontraba acompañado de su mamá y otros integrantes de su familia al momento del accidente.

Afortunadamente, el menor se encontraba estable y manifestaba que ya no sentía dolor; sin embargo, debido a la caída, se consideró necesario que recibiera una valoración médica para descartar cualquier complicación.

Paramédicos del SAMU acudieron al parque para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le realizarían una radiografía para descartar alguna lesión interna. El pequeño quedó bajo el cuidado de su madre, mientras los médicos realizaban la revisión correspondiente.