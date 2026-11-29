MONCLOVA, COAH.- A punto de llegar a su domicilio, después de concluir su jornada laboral, un motociclista resultó lesionado al ser embestido por un automóvil cuyo conductor presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol, en la colonia Las Misiones.

La víctima fue identificada como Roberto Hiram Ibarra Mireles, de 23 años, quien circulaba en su motocicleta hacia el poniente cuando ocurrió el accidente, durante la tarde, en el cruce de las calles Ramos Flores y San Pablo.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue impactado por un automóvil Nissan Sentra que lo golpeó por uno de sus costados. Debido a la fuerza de la colisión, salió proyectado varios metros y terminó tendido sobre el pavimento.

El vehículo era conducido por Jaime Domínguez, de 65 años, quien viajaba acompañado de su esposa, Norma Alicia López. Ambos regresaban de una reunión familiar y se dirigían a su domicilio, ubicado en el ejido El Oro.

Las primeras indagatorias señalaron que el sexagenario presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del percance, condición que habría influido en el accidente.

Tras el impacto, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al motociclista, quien presentaba diversos golpes y una probable fractura en el pie derecho.

Debido a las lesiones, Roberto Hiram requirió valoración médica para establecer la gravedad de su estado de salud.

Elementos de Seguridad Pública también arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y asegurar al conductor del automóvil.

Jaime Domínguez fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes, instancia que determinará su situación legal por las lesiones ocasionadas al motociclista y los daños materiales derivados del accidente.

Así, el trayecto que Roberto Hiram realizaba para regresar a casa después de trabajar terminó en un accidente que lo dejó lesionado y requirió la intervención de los cuerpos de emergencia y las autoridades.