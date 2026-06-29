´Frunce´ en accidente unidad de Protección Civil

MONCLOVA, COAH.- Un empleado del Departamento de Protección Civil protagonizó un accidente vial la tarde de este lunes al impactar por alcance la unidad oficial que conducía contra una camioneta sobre la avenida Constitución, generando afectaciones al tránsito y la movilización de autoridades.

El percance ocurrió poco después del mediodía, en el cruce de la avenida Constitución y la calle De la Fuente, donde Juan Vega conducía un automóvil Dodge Attitude color gris, asignado al Departamento de Protección Civil.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de la unidad oficial no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de una camioneta Jeep Liberty color negro, manejada por Sergio Esquivel, quien circulaba por la misma vialidad.

Tras el encontronazo, el automóvil de Protección Civil sufrió daños de consideración en la parte frontal, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la parte trasera.

El accidente ocasionó congestionamiento vehicular en uno de los principales cruceros de la ciudad, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Departamento de Control de Accidentes para agilizar la circulación y realizar el peritaje correspondiente.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, los oficiales trasladaron a ambos conductores a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde iniciarían el procedimiento para tratar de llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños, con la intervención del ajustador de seguros de la unidad oficial.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, por lo que todo quedó reducido a daños materiales y al deslinde de responsabilidades por parte de las autoridades viales.