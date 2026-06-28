Dos hombres ebrios abandonados generan movilización en Frontera

FRONTERA COAH.- Lo que comenzó como una convivencia con consumo de bebidas alcohólicas terminó en una movilización de cuerpos de emergencia la tarde del domingo, luego de que dos hombres fueron encontrados tirados sobre la calle Ahuehuete, en la colonia Jardines del Aeropuerto.

¿Cómo ocurrió el incidente?

Vecinos del sector solicitaron el apoyo de las autoridades al creer que ambas personas habían sido víctimas de una agresión o que presentaban lesiones, por lo que elementos policiacos y una ambulancia de Protección Civil acudieron al sitio para verificar el reporte.

Tras la valoración médica y la recopilación de testimonios, las autoridades descartaron que los hombres presentaran lesiones de consideración. Informaron que ambos se encontraban en avanzado estado de ebriedad y que, presuntamente, fueron bajados o abandonados por otros sujetos con quienes viajaban en un vehículo, luego de surgir diferencias entre ellos.

Reacciones de los familiares

El incidente provocó la molestia de familiares de los afectados, quienes intentaron localizar a los ocupantes del automóvil involucrado. Sin embargo, los elementos de seguridad controlaron la situación y mantuvieron el orden en el sector.

Finalmente, las autoridades recomendaron a los afectados y a sus familiares acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, en caso de considerarlo necesario.