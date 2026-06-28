Camioneta vuelca frente a AHMSA en Monclova: ocupantes huyen

MONCLOVA COAH.- El presunto exceso de velocidad y el aparente estado de ebriedad del conductor de una camioneta provocaron un aparatoso accidente la mañana de este domingo, luego de que la unidad se impactara contra los muros de contención ubicados frente a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), a la altura de la colonia La Loma.

El accidente ocurrió en la mañana del domingo, cuando el conductor perdió el control de la camioneta.

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando una camioneta Chevrolet Tahoe de procedencia extranjera circulaba sobre la prolongación Juárez con dirección al oriente.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, el conductor manejaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, luego de permanecer de fiesta durante la madrugada.

La información recabada indica que, al llegar a la curva que conecta la prolongación Juárez con la calle Juárez, el operador posiblemente se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y se impactó violentamente contra los muros de contención.

Las autoridades investigan el hecho y buscan al conductor que abandonó el vehículo tras el accidente.

La fuerza del choque provocó que la camioneta girara y terminara volcada sobre uno de sus costados, con severos daños materiales.

Pese a lo aparatoso del accidente, los dos ocupantes lograron salir por la puerta del copiloto. Sin esperar la llegada de las autoridades, ambos huyeron a pie con el propósito de evitar ser detenidos y deslindarse de su responsabilidad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y ordenar el aseguramiento de la camioneta, la cual fue trasladada a un corralón.

La camioneta quedó volcada sobre uno de sus costados, causando daños materiales significativos.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y localizar al conductor responsable, quien abandonó el vehículo tras ocasionar el accidente.