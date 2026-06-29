Motociclista resulta lesionado en Monclova tras choque con automóvil

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista de 26 años resultó lesionado la tarde de este lunes luego de ser impactado por alcance por la conductora de un automóvil compacto cuando circulaba sobre la avenida Acereros, entre los bulevares Francisco I. Madero y Benito Juárez.

El accidente movilizó a paramédicos y oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar el peritaje correspondiente.

El lesionado fue identificado como Alejandro Amaya, de 26 años, quien conducía una motocicleta Vento de color rojo cuando fue alcanzado por un automóvil Ford Fiesta rojo, manejado por Blanca Sánchez.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la conductora no guardó la distancia de seguridad mientras se incorporaba del bulevar Francisco I. Madero hacia la avenida Acereros, por lo que terminó impactando la parte posterior de la motocicleta.

A consecuencia del golpe, Alejandro Amaya salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con diversas lesiones, por lo que testigos solicitaron de inmediato el apoyo del sistema de emergencias.

Paramédicos arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente valorar la necesidad de su traslado a un hospital, mientras elementos de Tránsito resguardaban el área para prevenir otro percance.

Peritos del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Una vez concluidas las actuaciones, la conductora del Ford Fiesta fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se determinaría su situación legal y se buscaría resolver la reparación de los daños y lesiones en agravio del afectado.