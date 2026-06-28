Joven apuñalado en fiesta de Monclova: Cristian Guevara herido

Un joven de 20 años resultó gravemente lesionado tras ser apuñalado en tres ocasiones al intervenir para detener una agresión durante una fiesta realizada la madrugada de este domingo en la colonia Elsa Hernández.

La víctima fue identificada como Cristian Guevara Morales, quien asistía a una reunión junto con su pareja en el cruce de las calles Encino y avenida Las Granjas.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 05:00 horas uno de los asistentes, presuntamente bajo los influjos del alcohol, comenzó a discutir con su pareja sentimental. Al intentar calmar la situación y evitar que continuara la agresión, Cristian intervino.

La acción provocó que el hombre dirigiera la agresión contra el joven, a quien atacó con un cuchillo en repetidas ocasiones.

Cristian sufrió una herida en el cuello, una lesión de aproximadamente 10 centímetros en la mano izquierda al intentar defenderse y otra herida punzocortante de alrededor de cinco centímetros en el abdomen.

Tras el ataque, la situación se salió de control, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Seguridad Pública y paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Los socorristas trasladaron a Cristian a un hospital para recibir atención médica especializada.

El presunto responsable logró huir antes de la llegada de las autoridades. Debido al estado de ebriedad de la mayoría de los asistentes, los elementos de Seguridad Pública solicitaron a los presentes retirarse del lugar y dieron por concluida la convivencia.