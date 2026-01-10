Se creía ´Toretto´ ´Arremanga´ vehículos, escapa pero lo atrapan

FRONTERA, COAH.– El exceso de velocidad volvió a ser protagonista de un aparatoso accidente vial registrado la noche del jueves en la colonia Occidental, donde dos vehículos que se encontraban estacionados terminaron con severos daños, luego de ser embestidos por un raudo conductor que perdió el control y posteriormente escapó, desatando la movilización de la Policía, quienes lograron capturarlo.

El percance ocurrió cuando Leonardo Daniel Flores conducía un automóvil Nissan Máxima a velocidad inmoderada sobre la avenida Soledad, con dirección al poniente del municipio.

El accidente en la colonia Occidental

Al llegar al cruce con la calle Occidental, un motociclista se atravesó de manera repentina en su trayectoria, lo que obligó al automovilista a frenar bruscamente.

La maniobra fue insuficiente. Debido a la velocidad con la que circulaba, el conductor perdió el control del volante y se impactó de lleno contra la parte trasera de un Nissan Altima color negro, propiedad de Jorge Luis, que se encontraba estacionado a un costado de la vía.

En su intento por corregir el rumbo, terminó colisionando también contra una camioneta Jeep Patriot color negro, propiedad de Hiram, la cual estaba también estacionada pero metros más delante.

Captura del responsable

Tras los impactos, el vehículo del responsable dio un giro brusco, conocido como "trompo", y lejos de detenerse, el conductor aceleró y se dio a la fuga con dirección al sur de la ciudad, desatando una persecución por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal.

La huida concluyó minutos después sobre la calle Agraristas, en el cruce con la calle Veracruz, donde los oficiales lograron darle alcance y aseguraron al conductor, conocido con el apodo de "Johan", quien fue señalado como presunto responsable de los hechos.

A pesar de la magnitud del accidente y de los cuantiosos daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.

Llamado a la precaución

Autoridades municipales realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, especialmente durante la noche, para evitar tragedias mayores.