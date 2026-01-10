Cae ´ratota´ de la UTRCC

MONCLOVA, COAH.– Un joven fue detenido la mañana de ayer cuando presuntamente intentaba sustraer equipo de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC), ubicada en la colonia Brisas del Valle, siendo señalado además como probable responsable del robo perpetrado en el plantel de Gastronomía el pasado 31 de diciembre.

El detenido fue identificado como Sergio Alejandro Moreno Regino, de 18 años de edad, con domicilio en la colonia Elsa Hernández, en el municipio de Frontera, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable participación en el delito de robo y lo que resulte conforme a las investigaciones.

¿Cómo ocurrió la detención?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas, durante recorridos de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la institución educativa, cuando oficiales de la Policía Escolar detectaron a un individuo sobre la barda perimetral del plantel, manipulando diversos objetos para sacarlos hacia la calle. Al notar la presencia policial, el sujeto descendió apresuradamente e intentó huir, siendo alcanzado metros más adelante.

Tras su aseguramiento, se constató que el objeto abandonado correspondía a un CPU de computadora, además de localizarse en el sitio un hacha. Al realizar una inspección visual desde el exterior del plantel, las autoridades observaron severos daños al interior, entre ellos cableado cortado y un mini split desinstalado, evidencias que coinciden con el robo registrado en el área de Gastronomía a finales del año pasado.

Acciones de la autoridad

Las autoridades informaron que los objetos asegurados quedaron bajo resguardo como evidencia, mientras se integran las carpetas correspondientes para determinar su responsabilidad tanto en este hecho como en el saqueo ocurrido el 31 de diciembre en la misma institución.