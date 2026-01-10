Choque en Monclova: Jesús Aguilera lesionado tras impacto de camioneta

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte choque por alcance registrado la mañana de ayer movilizó a autoridades municipales y a socorristas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC) hasta calles de la colonia Hipódromo, luego de que el conductor de una camioneta GMC Yukon no logró frenar a tiempo y terminó estrellándose contra una unidad repartidora de quesos, dejando como saldo a su operador lesionado y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió cerca de las 09:00 horas sobre la calle 11, casi en el cruce con la calle 6, cuando una camioneta Chevrolet Yukon, color arena, conducida por José, impactó por la parte trasera a un vehículo Peugeot Partner, utilizado para la distribución de quesos provenientes de San Pedro de las Colonias.

Tras el impacto, el conductor del Peugeot, identificado como Jesús Aguilera Castañeda, de 43 años de edad, resultó con diversas molestias físicas, por lo que fue atendido en el lugar por socorristas del GUBC. Afortunadamente, tras la valoración médica, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital.

El choque dejó con severos daños la unidad repartidora, lo que obligó a la intervención de elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

Más tarde, el ajustador del vehículo afectado acudió a la Comandancia Municipal, donde sostuvo un acuerdo con el conductor de la GMC Yukon para la reparación y pago de los daños ocasionados, evitando que el caso fuera turnado a instancias mayores.