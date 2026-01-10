Mujer provoca incendio en Monclova tras discusión con su esposo

MONCLOVA, COAH.- En un arrebato de ira, una mujer le prendió fuego a un colchón dentro de su domicilio en la colonia El Mirador, luego de sostener una discusión con su marido, lo que generó la inmediata movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

Los hechos se registraron minutos antes de la medianoche en un domicilio ubicado sobre la calle Lucio Blanco, marcado con el número 815, donde vecinos detectaron una densa columna de humo saliendo de una de las habitaciones, por lo que dieron aviso a los números de emergencia ante el temor de que el fuego se propagara rápidamente.

Al arribar al lugar, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil localizaron el incendio concentrado en una recámara, donde un colchón ardía tras haber sido prendido con cerillos. Gracias a la rápida intervención, las llamas fueron sofocadas antes de que alcanzaran otras áreas de la vivienda, evitando daños mayores y una posible tragedia.

De acuerdo con el testimonio del propietario del domicilio, identificado como Mario Alberto, el fuego habría sido iniciado de manera intencional por su esposa, San Juanita Elizabeth, tras una fuerte discusión motivada por problemas personales. Al percatarse del riesgo, el hombre solicitó auxilio de inmediato, acción que resultó determinante para contener la emergencia.

Sin embargo, al momento de la llegada de los cuerpos de auxilio y de la Policía Municipal, la mujer ya se había retirado del lugar. Elementos preventivos implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas y sectores cercanos, sin lograr ubicarla, por lo que las autoridades se limitaron a tomaron conocimiento de los hechos.