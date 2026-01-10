Lesionado tras choque entre tráiler y Volkswagen en carretera 57

Un violento encontronazo registrado la mañana de este viernes sobre la carretera federal número 57 encendió las alertas de los cuerpos de auxilio, luego que un automóvil terminó fuera del camino tras impactarse de frente contra un tráiler, dejando como saldo a su conductor lesionado.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:28 horas, a la altura del kilómetro 156, pasando la conocida "Y Griega".

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler marca International y un automóvil Volkswagen Virtus color blanco colisionaron de frente, presuntamente a causa de una invasión de carril.

Tras el fuerte impacto, el vehículo compacto salió proyectado hacia un costado de la carretera, quedando con severos daños en el costado izquierdo, mientras que su conductor resultó lesionado. Automovilistas que circulaban por el lugar dieron aviso inmediato a los números de emergencia, lo que permitió una rápida respuesta de los cuerpos de auxilio.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar atención pre hospitalaria al conductor del Volkswagen, quien presentaba diversas lesiones producto del choque. Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital para su valoración médica, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre la gravedad de su estado de salud.

Detalles confirmados

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades en este accidente que mantuvo parcialmente afectada la circulación por varios minutos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los carriles de circulación y evitar maniobras imprudentes, especialmente en tramos carreteros de alta velocidad como la carretera 57, donde un error puede tener consecuencias fatales.