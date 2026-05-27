Accidente automovilístico en Monclova: dos lesionados tras choque

MONCLOVA, COAH. — La noche de ayer se registró un fuerte accidente automovilístico en calles de la colonia Emiliano Zapata, dejando como saldo dos personas lesionadas, entre ellas una menor de edad, además de severos daños materiales en ambas unidades involucradas.

El percance ocurrió en el cruce de la calle 5 y calle 20, donde presuntamente la conductora de una camioneta Jeep Cherokee color gris, identificada como Linda Mariel, ignoró el señalamiento de alto, provocando un violento impacto contra un automóvil Nissan Sentra color blanco.

La unidad afectada era conducida por Manuel, de 45 años, quien viajaba acompañado de su esposa Dulce Esmeralda y su hija Abigail, de apenas 10 años de edad. El golpe fue tan intenso que ambos vehículos terminaron proyectados hacia la banqueta, donde se estrellaron contra un macetero de concreto.

Vecinos del sector salieron alarmados tras escuchar el estruendo y de inmediato solicitaron apoyo al número de emergencias. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes lesionados.

Dulce Esmeralda y la menor Abigail resultaron con diversas lesiones, por lo que fueron trasladadas a la Clínica Número 86 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Elementos de Peritaje realizaron el levantamiento correspondiente para determinar las responsabilidades del accidente, mientras que una grúa se encargó del retiro de las unidades siniestradas, las cuales terminaron con severos daños en su carrocería.

El tráfico en la zona permaneció parcialmente afectado durante varios minutos mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio y las diligencias oficiales.