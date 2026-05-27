Accidente de tráiler causa caos vial en Monclova: daños materiales

MONCLOVA COAH.- La imprudencia de un operador de tráiler desató afectaciones materiales y caos vial la tarde de ayer en calles de la colonia Obrera Sur, luego de que la pesada unidad derribara cableado eléctrico y de telecomunicaciones mientras circulaba por la calle Secundaria 7.

El percance ocurrió cuando el conductor avanzaba con una caja de gran altura rumbo al sector sur de la ciudad, donde presuntamente realizaría la descarga de diversos materiales. Sin embargo, al no tomar las debidas precauciones al desplazarse por la zona, la estructura de la unidad alcanzó y reventó varios cables instalados sobre la vialidad.

Entre los daños reportados se encontraron líneas de energía eléctrica, servicio de internet y cableado de telecomunicaciones, situación que dejó sin luz y sin conexión a distintos comercios ubicados en ese sector habitacional y comercial.

Tras el incidente, vecinos y comerciantes observaron cómo los cables quedaron colgando peligrosamente sobre la calle, mientras el tránsito se vio parcialmente afectado debido al riesgo que representaba el tendido dañado.

Elementos del departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.

Las autoridades municipales mantuvieron vigilancia en el área mientras personal técnico trabajaba en la reparación del cableado afectado para restablecer los servicios en la colonia.

El hecho dejó únicamente daños materiales, aunque generó molestias entre comerciantes y automovilistas que circulaban por el sector sur de la ciudad.