Motociclista abandona a su madre tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un joven motociclista protagonizó un accidente vial la mañana de este miércoles en calles de la colonia 20 de Noviembre, luego de presuntamente conducir sin las debidas precauciones mientras viajaba junto a su madre en una motocicleta adaptada con triciclo. Ambos se dirigían a cargar gas cuando terminaron impactándose contra un automóvil que se encontraba debidamente estacionado.

El percance ocurrió antes de las 7:30 horas y, de acuerdo con versiones recabadas en el lugar, tras el choque el conductor decidió huir para evitar enfrentar su responsabilidad, dejando abandonada tanto a su madre como la unidad involucrada.

Vecinos que presenciaron el accidente reaccionaron de inmediato y uno de ellos acudió a alertar a don Víctor Martínez, propietario del automóvil afectado, quien se encontraba descansando al interior de su domicilio cuando ocurrió el impacto.

Tras enterarse de los hechos, don Víctor pidió apoyo a su nieto Yair y juntos iniciaron la búsqueda del responsable utilizando información difundida en redes sociales y reportes ciudadanos. Minutos más tarde lograron localizar la motocicleta cuadras adelante, sobre la calle Francisco I. Madero, casi en el cruce con Revolución Mexicana, en una estación de gas.

En el lugar únicamente se encontraba Martha, madre del conductor, mientras que el joven ya había escapado del sitio sin dar explicación alguna. La escena generó molestia entre vecinos y familiares, quienes criticaron la actitud del motociclista por abandonar a su propia madre tras el accidente.

Finalmente, los afectados solicitaron la presencia de elementos municipales para tomar conocimiento del percance, deslindar responsabilidades y buscar un acuerdo que permita cubrir los daños ocasionados al vehículo estacionado.