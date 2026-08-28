Joven motociclista sufre fractura expuesta tras choque con taxi en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Con una fractura expuesta en la pierna izquierda terminó un joven motociclista luego de estrellarse contra un taxi cuyo conductor presuntamente se pasó un señalamiento de alto, mientras se dirigía a su trabajo acompañado por su cuñado sobre la avenida Revolución Mexicana.

El accidente ocurrió durante la mañana de este viernes, en el cruce de la avenida conocida también como Las Torres y la calle 45, donde se movilizaron paramédicos de Cruz Roja y elementos de Control de Accidentes.

Marco Antonio Rodríguez Limón, de 24 años, circulaba en una motocicleta acompañado de Javier "N" de 17 años, ambos cuñados y vecinos de la colonia Hipódromo. Se dirigían hacia el sur, pues tenían como destino su trabajo.

Sin embargo, al llegar al mencionado crucero, presuntamente fueron sorprendidos por un Nissan Versa blanco habilitado como ecotaxi, cuyo operador habría omitido el señalamiento de alto.

La motocicleta terminó impactándose contra el vehículo de alquiler y ambos jóvenes salieron proyectados sobre el pavimento. Marco Antonio llevó la peor parte, al presentar una lesión de consideración en la pierna izquierda.

El adolescente también resultó con diversos golpes, aunque ninguno de ellos fue considerado grave. Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a ambos y trasladaron a Marco Antonio para que recibiera valoración médica especializada.

Elementos de Control de Accidentes se encargaron de asegurar el área y realizar el peritaje correspondiente. El taxista, identificado como Armando Valdés Ortiz, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, quienes determinarán su responsabilidad por las lesiones y daños ocasionados.