Hombre choca en colonia Occidental de Frontera

FRONTERA, Coah. - Una maniobra en reversa terminó en un accidente que dejó daños materiales y movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes hasta calles de la colonia Occidental.

El percance ocurrió alrededor de las 16:15 horas de ayer, en el cruce de las calles Soledad y Porfirio Díaz, donde Salvador López, de 50 años, conducía una Chevrolet Tahoe blanca.

Al realizar una maniobra de reversa, el conductor terminó impactando un automóvil Toyota Corolla gris, propiedad de Salvador Andrade, de 44 años, que se encontraba en el sector.

Debido a los daños ocasionados en ambas unidades, los involucrados solicitaron la intervención de las autoridades para determinar quién tendría que hacerse responsable.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar, realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer la responsabilidad en el percance.

Posteriormente, ambos conductores fueron trasladados a las instalaciones de la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras o de manera directa para cubrir los daños ocasionados.