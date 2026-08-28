Hombre en estado de ebriedad causa alarma en Monclova

MONCLOVA, Coah.- La tranquilidad de una familia en la colonia Colinas de Santiago terminó convertida en un pequeño escándalo vecinal, luego de que un hombre en estado de ebriedad fuera asegurado por elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:10 horas de ayer, cuando vecinos de la calle Nuevo Almadén solicitaron la presencia de los oficiales debido al comportamiento de un hombre que se encontraba escandalizando dentro de su propio domicilio.

Elementos asignados a la unidad 222 acudieron al reporte y se dirigieron hasta la vivienda marcada con el número 1122, donde localizaron a José Manuel Ibarra, de 45 años, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y alteraba el orden.

Ante su comportamiento, los oficiales procedieron con su aseguramiento y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

José Manuel quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinaría la sanción correspondiente por la falta administrativa considerada como menor.