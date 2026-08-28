Se pasa el alto y provoca choque

FRONTERA, Coah.- Un fuerte encontronazo dejó considerables daños materiales y movilizó a elementos de Control de Accidentes la noche del jueves, luego de que un conductor presuntamente ignorara un señalamiento de alto y provocara un choque en pleno cruce.

El accidente ocurrió sobre la calle Libertad y la avenida Constitución, donde Israel Perales, de 45 años, conducía un Volkswagen Polo color naranja. Según las primeras diligencias, Perales llegó al cruce y no respetó el señalamiento gráfico de alto, quitándole el derecho de vía a Víctor Hugo Cruz, de 74 años, vecino de la colonia Guadalupe Borja, quien circulaba a bordo de un Nissan March azul.

El conductor del March poco pudo hacer para evitar el impacto y terminó recibiendo el golpe en el costado derecho de su automóvil, que quedó detenido en medio de la intersección. Testigos solicitaron la presencia de las autoridades, por lo que oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento, realizar el peritaje y establecer quién tendría que responder por los daños.

Aunque ambos conductores resintieron algunos golpes y molestias tras el impacto, por fortuna ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital. Las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para determinar formalmente la responsabilidad derivada del accidente.