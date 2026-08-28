City Club Monclova: dos empleados heridos tras accidente vehicular

MONCLOVA, Coah.- Dos trabajadores de City Club resultaron con diversas molestias físicas luego de verse involucrados en un aparatoso accidente contra un automóvil propiedad del restaurante Gyros, cuyo conductor presuntamente invadió su trayectoria al intentar incorporarse a una calle de la colonia Santa Mónica.

El percance ocurrió alrededor de las 14:30 horas de este viernes, sobre el bulevar Harold R. Pape y el cruce con Río Nilo, al norte de Monclova.

De acuerdo con las primeras diligencias, el conductor de un Chevrolet Aveo gris, propiedad del conocido restaurante monclovense, circulaba de sur a norte por el bulevar Harold R. Pape. Al llegar a Río Nilo, intentó realizar una maniobra para incorporarse hacia el poniente.

Sin embargo, en ese momento avanzaba en sentido contrario una camioneta Renault perteneciente a City Club, cuyo conductor se encontró de frente con el Aveo y no logró evitar el impacto.

La unidad de la tienda era tripulada por un trabajador, quien viajaba acompañado de una compañera. Ambos resintieron diversas molestias físicas a consecuencia del encontronazo, aunque por fortuna sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.

El accidente provocó daños de consideración en ambos vehículos, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a los dos empleados en el lugar y determinaron que no requerían traslado hospitalario.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento, elaborar el croquis y establecer mediante el peritaje la responsabilidad correspondiente.

Debido a que ambas unidades contaban con seguro, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la comandancia municipal, donde sus respectivas aseguradoras buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.