Dodge RAM negra choca con Chevrolet Beat en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un aparatoso accidente registrado la noche de este miércoles en la colonia Primero de Mayo dejó daños materiales de consideración y una conductora con algunas molestias físicas, luego de que un adolescente presuntamente no respetara un señalamiento de alto.

El percance ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando el menor conducía una camioneta Dodge RAM negra por la calle Manuel J. Othón, con dirección hacia el norte.

Al llegar al cruce con Juan Antonio de la Fuente, presuntamente ignoró el alto y se atravesó en la trayectoria de un Chevrolet Beat gris, conducido por María Estela, quien circulaba por la calle que tenía preferencia.

La camioneta impactó el costado del automóvil compacto, provocando que este saliera proyectado hacia un domicilio ubicado en el sector.

El Chevrolet Beat terminó detenido contra una banqueta, lo que evitó que continuara avanzando y ocasionara mayores daños.

María Estela, quien tiene su domicilio en San Buenaventura, manifestó algunas molestias físicas a consecuencia del impacto, aunque no se reportó que sus lesiones fueran de consideración.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente. De acuerdo con las primeras diligencias, la presunta responsabilidad recaería en el conductor de la Dodge RAM por no respetar el señalamiento de alto.

Las autoridades recabaron la información necesaria para establecer oficialmente la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades derivadas del percance.