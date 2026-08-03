Dos adolescentes lesionados tras volcadura de Mazda en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Dos adolescentes resultaron lesionados la madrugada de este domingo, luego de que el automóvil deportivo en el que viajaban se volcó sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Juárez, dejando cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió durante los primeros minutos del domingo. En el sitio, paramédicos y autoridades de vialidad localizaron un Mazda MX-5 convertible, color vino, completamente volcado sobre el carril izquierdo de circulación, tras impactarse contra el camellón central.

El accidente ocurrió en el bulevar Harold R. Pape, donde el vehículo se volcó.

De acuerdo con el peritaje preliminar de Control de Accidentes, la unidad era conducida por Maximiliano, de 17 años, quien viajaba acompañado por otro adolescente identificado como Leonardo.

Las primeras investigaciones indican que el vehículo circulaba con dirección al norte de la ciudad y, presuntamente, era desplazado a una velocidad superior a la permitida. Testigos señalaron que el conductor habría cruzado dos semáforos con la luz roja antes de perder el control de la unidad, metros antes del cruce con la avenida Juárez.

Sin posibilidad de recuperar la trayectoria, el automóvil impactó el camellón central. La fuerza del choque provocó que diera un giro completo y se deslizara varios metros sobre el toldo hasta quedar con las llantas hacia arriba.

Los adolescentes viajaban a alta velocidad y cruzaron semáforos en rojo.

Los dos ocupantes permanecieron atrapados durante algunos instantes, aunque lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas brindaron atención pre hospitalaria a ambos lesionados y posteriormente los trasladaron a un hospital para una valoración médica especializada.

A pesar de la magnitud del percance y de los daños que presentó el vehículo, las autoridades confirmaron que ninguno de los adolescentes sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Ambos jóvenes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer con precisión la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades legales que pudieran derivarse del hecho.