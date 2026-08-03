Corto circuito provoca humo en Farmacia Guadalajara de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un corto circuito ocasionado por el sobrecalentamiento del cableado generó una intensa acumulación de humo al interior de una sucursal de Farmacia Guadalajara, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia la tarde del domingo.

El incidente ocurrió en la tienda ubicada en el cruce de la calle Oaxaca y el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Los Pinos, donde empleados detectaron que el establecimiento comenzaba a llenarse de humo y, ante el riesgo de un posible incendio, solicitaron auxilio a través del sistema de emergencias.

El incidente y la respuesta de emergencias

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Monclova, Protección Civil, oficiales de Seguridad Pública y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado para atender el reporte y descartar riesgos mayores.

Tras realizar la inspección correspondiente, los bomberos confirmaron que el incidente fue provocado por un corto circuito derivado del sobrecalentamiento de unos cables, situación que originó una importante concentración de humo dentro del inmueble.

Consecuencias y recomendaciones

Los cuerpos de emergencia controlaron la situación y verificaron que no existiera propagación de fuego ni riesgos adicionales para trabajadores o clientes. El incidente quedó bajo control sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores, mientras las autoridades recomendaron revisar las instalaciones eléctricas para prevenir nuevos incidentes.